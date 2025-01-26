Переполненные новые автомобили на складах российских автопроизводителей стали результатом сложной комбинации экономических, логистических и рыночных факторов. В интервью для редакции АБН24 блогер и автоподборщик Денис Веселов объяснил, как текущая ситуация отражается на рынке и экономике страны.

Серьезные перебои в цепочках поставок стали ключевым вызовом для автомобильной индустрии. Они затрудняют не только производство новых моделей, но и поступление необходимых комплектующих. Это приводит к замедлению темпов сборки автомобилей, что ограничивает объем предложения на рынке. По словам Веселова, производственные запасы остаются, но недостаточное поступление новых машин создает дефицит определенных моделей, что поддерживает высокий спрос.

Несмотря на заполненность складов, цены на новые автомобили продолжают оставаться высокими. Одной из причин этого является рост цен на подержанные автомобили и увеличение затрат на обслуживание старых машин, что стимулирует потребителей искать новые транспортные средства. «Производители и дилеры не могут позволить себе снижение цен, так как это подорвало бы их финансовую стабильность», — отметил Веселов. Повышение стоимости комплектующих и эксплуатационных расходов дополнительно нарушает баланс на рынке.

Правительство предпринимает шаги для поддержки автопроизводителей, включая субсидии на производство и продажу машин. Это позволяет сохранять цены на уровне, приемлемом для производителей, несмотря на экономическое давление.

Веселов также обратил внимание на растущий интерес россиян к электромобилям и экологичному транспорту, что заставляет производителей переориентироваться на новые сегменты. Однако такие изменения требуют значительных вложений в технологии, что неизбежно отражается на ценообразовании. «Инвестиции в развитие новых технологий ведут к увеличению стоимости авто, но в долгосрочной перспективе это может стать важным шагом для всей отрасли», — добавил эксперт.

Производители должны учитывать и конкуренцию с рынком подержанных автомобилей. Если цены на новые машины снизятся, это может повлиять на баланс между сегментами, усилив интерес к более дешевым вариантам. Однако, как отметил Веселов, многие покупатели сейчас выбирают новые автомобили из-за их гарантии и надежности.