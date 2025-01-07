В Северной столице завершилась праздничная остановка знаменитого Поезда Деда Мороза. Сказочный состав, который уже почти два месяца путешествует по стране, провел два дня в Новом Петергофе, подарив жителям и гостям города незабываемое новогоднее настроение.

С 6 по 7 января на железнодорожной станции Новый Петергоф развернулось настоящее волшебство. Гости могли не только увидеть ярко украшенный поезд, но и стать зрителями театрализованного представления. В первый день программа работала с 10:00 до 19:00, а во второй – до 17:00. По словам очевидцев, праздничная атмосфера царила не только на станции, но и на проспекте Обуховской обороны, где состав также был замечен.

Поезд Деда Мороза стартовал из Великого Устюга 13 ноября и за это время успел посетить десятки городов России. После Петербурга он отправился в Карелию, где сделает остановку в Петрозаводске.

Для многих жителей Северной столицы встреча с волшебным составом стала ярким завершением новогодних каникул. Теперь эстафету праздника принимают другие регионы, где Поезд Деда Мороза продолжает дарить радость и веру в чудеса.