Выборы президента Белоруссии, прошедшие 26 января, стали не только важным политическим событием, но и поводом для ярких эмоций и запоминающихся моментов. Как отметил политолог Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по экспертизе законопроектов, атмосфера на избирательных участках была по-настоящему праздничной. Граждане активно участвовали в процессе, обсуждали будущее страны и подчеркивали значимость своего выбора.

Асафов, выступая в роли общественного наблюдателя, подчеркнул высокий уровень организации выборов. По его словам, процесс голосования был отлажен до мелочей, а нарушения отсутствовали. Эксперт также обратил внимание на трепетное отношение белорусов к выборам, что, по его мнению, стало заслугой президента Александра Лукашенко. Глава государства, как отметил Асафов, сделал акцент на защите интересов граждан, подчеркнув, что мнение западных стран по поводу выборов его не интересует.

Особое внимание привлекла роль шпица Лукашенко по кличке Умка, который стал негласным символом дня голосования. Собака президента, сопровождавшая его в здании ЦИК, устроила небольшой курьез, что вызвало улыбки у присутствующих. Лукашенко, в свою очередь, поделился историей появления Умки в его жизни, отметив, что изначально шпиц не был его подарком, но со временем стал настоящим членом семьи.

ЦИК Белоруссии сообщила, что явка избирателей к полудню составила 56,44%, что подтвердило состоятельность выборов. Наиболее активными оказались жители Гомельской, Брестской и Могилевской областей, где явка превысила 60%. В Минске этот показатель составил 51%. Таким образом, выборы прошли не только организованно, но и с участием значительной части населения, что, по мнению экспертов, свидетельствует о доверии граждан к избирательной системе страны.