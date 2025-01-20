Желание стать красивой едва не обернулось трагедией для 27-летней жительницы Забайкальского края. Девушка, мечтавшая о пухлых губах, решила сэкономить на услугах косметолога и купила филлер на маркетплейсе. Результат оказался плачевным: вместо желаемого эффекта она получила сильный отек, боль и риск серьезных осложнений.

Алла (имя изменено) с юности мечтала изменить форму своих губ, которые, по ее словам, всегда казались ей слишком тонкими. Попытки использовать косметику и народные средства не давали результата, а родители не поддерживали ее стремление к изменениям. В итоге девушка решила взять дело в свои руки. На одном из популярных маркетплейсов она нашла филлер по цене всего 5 тысяч рублей. Несмотря на сомнительное происхождение препарата, Алла решила рискнуть, уверенная, что сможет справиться с процедурой самостоятельно, опираясь на инструкции из интернета.

— Я прочитала кучу статей и уже чувствовала себя экспертом, — признается девушка. — В комплекте было все необходимое: перчатки, дезинфектор, обезболивающее. Я думала, что справлюсь.

Однако уже во время процедуры она почувствовала сильный дискомфорт. Первоначальный результат, казалось, порадовал: губы стали более объемными. Но через несколько дней отек не только не спал, но и усилился, появилась боль. Девушка не могла нормально говорить и есть, а на дне рождения, где она хотела похвастаться новым образом, произвела на друзей скорее шокирующее впечатление.

— Я поняла, что что-то пошло не так, но боялась идти к врачу, — рассказывает Алла. — В итоге пришлось обратиться к косметологу, который диагностировал неправильное введение филлера и риск воспаления.

Специалист удалил препарат, но процесс восстановления занял несколько недель. Девушке пришлось пройти курс лечения, включающий противовоспалительные препараты и мази. Несмотря на пережитый стресс, Алла не отказалась от своей мечты, но теперь планирует довериться профессионалам.

— Я поняла, что экономия на таких вещах может стоить здоровья, — говорит она. — В следующий раз я точно пойду к специалисту.

Врачи предупреждают: самостоятельное введение филлеров и использование непроверенных препаратов может привести к серьезным последствиям, включая инфекции, аллергические реакции и даже некроз тканей. Косметолог Ольга Чебунина подчеркивает, что процедура требует не только стерильности, но и глубоких знаний анатомии лица.

— Неправильное введение филлера может повредить сосуды и нервы, что чревато отмиранием тканей, — объясняет специалист. — Кроме того, поддельные препараты часто вызывают аллергические реакции, которые могут потребовать экстренной медицинской помощи.