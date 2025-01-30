Американская катастрофа, вызвавшая широкий резонанс, может иметь неожиданное объяснение. По мнению российского учёного, сотрудника Института РАН Александра Степанова, ключ к разгадке происшествия кроется в природных факторах.

Эксперт, специализирующийся на изучении климатических и геофизических процессов, предполагает, что причиной могло стать редкое сочетание природных явлений. Хотя точные детали пока не раскрываются, Степанов подчеркивает, что подобные события требуют тщательного анализа и междисциплинарного подхода.

“Мы наблюдаем всё больше аномалий, которые раньше считались исключительными. Это заставляет нас пересматривать подходы к прогнозированию и предотвращению катастроф”, – отмечает учёный.

Данное заявление прозвучало на фоне активного обсуждения инцидента в международных СМИ. В то время как большинство экспертов склоняются к техногенным причинам, версия российского специалиста предлагает альтернативный взгляд на проблему.

Сейчас научное сообщество ожидает более детальных данных, которые позволят либо подтвердить, либо опровергнуть эту гипотезу. В любом случае, по мнению Степанова, этот случай должен стать поводом для более глубокого изучения взаимосвязей между различными природными процессами.