Российские врачи-трансплантологи оказывают помощь иностранным пациентам, но с одним важным условием: донором органа может стать только живой человек, чаще всего родственник. Об этом рассказал Сергей Готье, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России.

Такой подход объясняется тем, что российские врачи не используют посмертный донорский ресурс для иностранных пациентов. Это означает, что если иностранец нуждается в трансплантации, он может рассчитывать только на то, что найдется живой донор, готовый отдать часть своего тела.

Чаще всего такими донорами становятся родственники пациентов. Именно поэтому российские врачи выполняют операции по родственной трансплантации, когда донором становится член семьи пациента. Это может быть родитель, ребенок или другой близкий родственник.

По словам Сергея Готье, запросы на трансплантацию от иностранных пациентов приходят в основном из Средней Азии. В этих странах развивается сфера трансплантаций, но пока еще не существует возможности посмертного донорства. Поэтому российские врачи организовали программу родственной трансплантации в центре имени Вахидова в Ташкенте, где проводятся операции по трансплантации почек и частей печени.

Таким образом, российские врачи-трансплантологи оказывают помощь иностранным пациентам, но только в том случае, если найдется живой донор, готовый отдать часть своего тела. Это ограничение объясняется тем, что российские врачи не используют посмертный донорский ресурс для иностранных пациентов.