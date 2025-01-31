Роспотребнадзор по Москве выявил опасную стеклоомывающую жидкость, реализуемую через крупные онлайн-агрегаторы Wildberries и Ozon. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе внеплановой проверки специалисты отобрали образцы нескольких марок незамерзающей жидкости и обнаружили превышение допустимого уровня метанола.

Согласно результатам лабораторных испытаний, в ряде представленных на маркетплейсах стеклоомывающих жидкостей содержание метилового спирта значительно превышает установленные нормы. В частности, вместо допустимых 0,05% в некоторых образцах его концентрация превысила 0,5%. Метанол представляет серьезную опасность для здоровья человека: его вдыхание или попадание на кожу может вызывать отравление, а при длительном воздействии привести к необратимым последствиям, включая поражение нервной системы и органов зрения.

По итогам проверки продавцам, допустившим реализацию потенциально опасной продукции, были вынесены официальные предостережения. В Роспотребнадзоре пояснили, что такие меры направлены на предотвращение возможного вреда здоровью граждан. Дополнительно вся информация о выявленных нарушениях направлена в регионы, где были произведены опасные стеклоомывающие жидкости, а также в администрации платформ Wildberries и Ozon.

Комментарий представителей WB:

Wildberries заблокировала карточки товаров, относящихся к категории стеклоомывающей жидкости, которые перечислены в сообщении профильного регулирующего органа. При выявлении новых таких карточек мы также будем их оперативно блокировать.

Наши специалисты проводят регулярный мониторинг онлайн-витрины на предмет наличия на площадке запрещенных товаров и в случае их обнаружения блокирует такие карточки, не допуская их к реализации на платформе.

Мы регулярно информируем наших партнеров о правилах работы с маркетплейсом, а также предупреждаем, какая продукция запрещена к продаже на площадке.