Недавние исследования, посвящённые эволюционным особенностям человека, проливают свет на причины, по которым размеры мужских репродуктивных органов у Homo sapiens значительно отличаются от их ближайших родственников — приматов. Учёные из разных стран выдвигают гипотезы, объясняющие, как и почему мужчины в процессе эволюции приобрели среднестатистические размеры пениса, значительно превосходящие показатели таких человекообразных обезьян, как гориллы и шимпанзе.

Британский профессор биологической антропологии Симон Андердаун из Оксфордского университета Брукса считает, что основным фактором удлинения пениса стало возникновение бипедализма. Когда наши предки встали на две ноги, изменилась механика полового акта и для успешного размножения понадобился «инструмент», подходящий новым условиям. Профессор подчёркивает, что речь идёт о чисто функциональной адаптации, вызванной эволюционной необходимостью.

Однако не все учёные согласны с таким объяснением. Австралийские исследователи под руководством Брайана Маутца выдвинули иную гипотезу. Согласно их мнению, на размеры пениса большее влияние оказали женщины. В доисторические времена, когда мужчины ещё не носили одежды, женский выбор партнёра основывался на видимых физических характеристиках. Женщины интуитивно отдавали предпочтение мужчинам с большими размерами, считая их более подходящими для успешного оплодотворения. Таким образом, естественный отбор способствовал увеличению мужских репродуктивных органов.

В ходе австралийского исследования 105 женщин попросили оценить виртуальные изображения мужских фигур, различающихся ростом, пропорциями тела и размером пениса. Результаты показали, что женщины отдавали предпочтение мужчинам с размерами в диапазоне от 12,8 до 14,2 сантиметра. При этом слишком большие или слишком маленькие размеры вызывали меньшее одобрение.

Учёные подчеркивают, что подобные предпочтения сохранились у женщин на подсознательном уровне до наших дней. Несмотря на то что современные представительницы прекрасного пола могут утверждать, что больше ценят в мужчине интеллект или чувство юмора, эволюционно сформированные критерии привлекательности продолжают играть свою роль.