Анестезиолог-реаниматолог Михаил Немировский развеял распространённые страхи, связанные с общей анестезией, подчеркнув её безопасность при правильном применении. Врач отметил, что современные препараты для наркоза тщательно тестируются и не наносят организму долгосрочного вреда.

По его словам, многие пациенты опасаются, что вещества, используемые при анестезии, могут накапливаться в организме и вызывать негативные последствия. Однако такие опасения не имеют оснований — все препараты выводятся из организма в течение нескольких часов после процедуры и не оказывают долговременного воздействия на здоровье.

Один из наиболее популярных мифов — вероятность пробуждения во время операции. Немировский пояснил, что подобные случаи крайне редки и, если такое происходит, медицинская бригада немедленно корректирует уровень анестезии. Врач подчеркнул, что современные методы обезболивания позволяют исключить подобные ситуации, а контроль за состоянием пациента ведётся на протяжении всей операции.

Ещё один страх, связанный с анестезией, — возможные аллергические реакции. Немировский подтвердил, что такая вероятность существует, но на практике встречается крайне редко. Перед операцией врачи всегда уточняют у пациента наличие аллергии на медикаменты, что позволяет минимизировать возможные риски. Если у пациента ранее наблюдались реакции на анестетики, ему необходимо сообщить об этом специалисту заранее.