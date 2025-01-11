Всего несколько лет назад астрономы заметили странное поведение Полярной звезды – она перестала пульсировать с привычной периодичностью. Это вызвало много вопросов у ученых, поскольку Полярная звезда всегда была надёжным ориентиром на небосклоне, указывающим точно на север.

Однако, как оказалось, изменения в яркости Полярной звезды не являются чем-то новым. Ученые давно знали, что ее яркость меняется со временем, но в последние годы эти изменения стали более выраженными. Период пульсации сократился, а амплитуда изменения яркости увеличилась.

Чтобы разобраться в этом феномене, астроном Гильермо Торрес из Гарвардского и Смитсоновского астрофизических центров провел исследование, в ходе которого проанализировал 3600 измерений радиальной скорости Полярной звезды, начиная с 1888 года.

Неизвестно, смог бы Торрес найти “правильный ответ” самостоятельно. Но ему на помощь пришёл телескоп “Хаббл”, мощности которого хватило, чтобы убедиться, что Полярная звезда на самом деле является сложной системой из трех звезд – триплетом.

Две из этих звезд – Полярная звезда Aa и Полярная звезда B – были известны давно. Но главной в этой компании является звезда Aa – жёлтый сверхгигант, масса которого превосходит наше Солнце в 7 раз, а яркость – в 2000 раз. Однако на звезду Aa влияет третья звезда в триплете – Полярная звезда Ab, которая находится всего в 18 астрономических единицах от звезды Aa.

Когда Ab подходит к Aa слишком близко, это вызывает возмущения в коронарной массе гиганта, и цефеида Aa меняет частоту и амплитуду пульсаций. Кроме этого, она может становиться ярче по этой же причине. Именно это и объясняет странное поведение Полярной звезды в последние годы.