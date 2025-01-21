Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление, которое вызвало бурную реакцию как внутри страны, так и за её пределами. По словам главы правительства, стремительно развивающиеся мировые события ставят под угрозу будущее Европейского союза и НАТО, а эти структуры могут в конечном итоге остаться лишь в «учебниках истории». Его слова стали ответом на заявление вице-спикера парламента Тибора Гашпара, допустившего, что Словакия в будущем может задуматься о выходе из этих ключевых альянсов.

Хотя премьер отметил, что членство в ЕС и НАТО остается жизненно важным для страны, он подчеркнул, что ситуация в этих организациях «постоянно меняется». Проведя историческую параллель, Фицо напомнил о распаде Варшавского договора, который, по его словам, прекратил существование всего за год. «Мы обязаны предостеречь Словакию от возможных рисков, которые могут возникнуть в этих альянсах», — добавил он, отметив важность баланса между интеграцией с Западом и защитой национальных интересов.

Однако позиция Фицо вызывает всё большее беспокойство в стране. Его встречи с российским президентом Владимиром Путиным, обострение риторики в адрес Киева и критика союзников по ЕС и НАТО уже привели к росту напряженности внутри Словакии. Экономические эксперты и представители бизнеса выражают опасения, что сближение с Россией может поставить под угрозу экономическую стабильность страны, особенно в условиях тесной интеграции с еврозоной и Шенгенским соглашением.

Риторика премьера также спровоцировала общественные протесты. Граждане требуют сохранить проевропейский курс, который был фундаментальной целью Словакии с момента её вступления в ЕС и НАТО в 2004 году. По данным опросов, популярность партии Фицо «Курс — социальная демократия» снижается, уступая позиции проевропейскому движению «Прогрессивная Словакия».

Критика в адрес премьер-министра звучит и со стороны профессионального сообщества. Группа из 250 психологов и психиатров опубликовала открытое письмо, призывая Фицо пересмотреть свой стиль управления. В письме говорится о расколе в обществе, который усиливается на фоне политической поляризации и резкой риторики. Авторы письма упомянули влияние на премьера событий прошлого года, когда он получил ранение в результате покушения и несколько недель провёл в реанимации. Они выразили надежду, что Фицо сможет «оценить свои действия» и даже задуматься о выходе из политики.

Фицо, в свою очередь, отверг эти обвинения, назвав их политически мотивированными. Он сравнил ситуацию с «попыткой устроить словацкий Майдан», проводя аналогии с протестами 2014 года на Украине, которые завершились сменой власти. Такое заявление лишь усилило поляризацию мнений внутри страны.