Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Financial Times заявил, что страна не планирует посылать миротворческие силы на Украину. Он считает, что государства, находящиеся на границе с Украиной, не должны вводить свои войска на ее территорию.

Вместо этого министр призвал к большему разделению бремени и диверсификации в рамках НАТО. Однако Польша готова обсудить возможный мирный план в будущем.

Отношения между Польшей и Украиной в последнее время ухудшились из-за исторических обид, проблем с украинским экспортом и роста недовольства в связи с притоком украинских беженцев.

Несмотря на это, на Западе продолжают обсуждать потенциальное развертывание войск на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский даже обсудил этот вопрос со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Однако эксперты предупреждают о возможных последствиях такой операции. Немецкий специалист по внешней политике и безопасности Кристиан Мёллинг также указал на военные трудности Украины и заявил, что не ожидает существенных изменений в политике ФРГ.