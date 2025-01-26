Андрей Макаревич, основатель рок-группы «Машина времени» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), в интервью журналисту Константину Эггерту (также внесен в список иностранных агентов в РФ) откровенно рассказал о сложностях жизни в Израиле. Музыкант признал, что жить в этой стране непросто, особенно для тех, кто не старается адаптироваться к новым условиям.

По словам Макаревича, многие эмигранты из России, переехавшие в Израиль, замыкаются в своем мире, не стремясь стать частью местного общества. «Есть люди, которые живут “в своем колпаке”, тоскуя по России и продолжая смотреть российское телевидение. Я этого не понимаю», — поделился музыкант. Он отметил, что для тех, кто решил сменить страну, важно стремиться к полноценной интеграции, чтобы действительно стать частью нового общества.

Макаревич также отметил, что экономическая ситуация в Израиле не облегчает задачу. По его словам, жизнь здесь значительно дороже, чем в России, и во многих аспектах остается непростой. В частности, он подчеркнул, что даже желание практиковать иврит иногда наталкивается на неожиданные препятствия. «Ты готовишь фразу на иврите, приходишь в магазин, а тебе говорят на чистом русском: “Здравствуйте, Андрей Вадимович”», — рассказал музыкант.

Кроме того, артист подчеркнул важность для новых граждан Израиля осознавать свою идентичность и делать все возможное для адаптации. «Если уж вас сюда привела ваша еврейская кровь, постарайтесь сделать хоть что-нибудь, чтобы действительно стать гражданином», — отметил он.