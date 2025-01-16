На днях в Санкт-Петербурге произошел неприятный инцидент: пассажирка автобуса №130 получила химический ожог после того, как села на мокрое сиденье. Как выяснилось, причиной стало пролитое на сиденье средство бытовой химии.

57-летняя жительница Кировского района, ставшая жертвой данного происшествия, была госпитализирована с серьезными химическими ожогами. Врачи заявили о необходимости проведения операции по пересадке кожи. “В больнице проведу не менее месяца, из-за слишком глубокого ожога ткань может не зарубцеваться, тогда придется брать кожу с бедра и ставить заплатку на ягодицы”, – говорит пострадавшая.

Сообщается, что инцидент произошел на стыке Московского и Кировского районов. Женщина села в автобус у станции метро “Московская” и сразу ощутила, что сиденье мокрое. Несколько позже она добралась до больницы, где и был диагностирован химический ожог.

Как выяснилось, число пострадавших от подобного ожога в этом автобусе уже достигло двух человек. “Пассажиравтотранс” подтвердил, что причиной инцидента стал человеческий фактор: пассажиры, ехавшие в автобусе ранее, пролили на кресло средство бытовой химии. Отметим, что автобус следовал без кондуктора.

Сотрудники Следственного комитета уже связались с пострадавшей женщиной. Расследование инцидента продолжается.