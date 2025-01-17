Амурские хирурги совершили прорыв в лечении пациентов с атеросклерозом, разработав инновационный метод профилактики рестеноза — повторного сужения сосудов после операций. Новая методика, созданная командой специалистов Амурской государственной медицинской академии, уже доказала свою эффективность и получила официальный патент в августе 2024 года.

Проблема рестеноза знакома многим пациентам с атеросклерозом. После шунтирующих операций на артериях ног, где используются сосудистые протезы, ткани вокруг них могут снова разрастаться, перекрывая кровоток. Это вынуждает врачей проводить повторные вмешательства, что крайне опасно для организма. “Человек не может оперироваться каждый год, — объясняет сосудистый хирург Алексей Домке. — Наша задача — предотвратить такие осложнения и дать пациентам шанс на долгосрочное выздоровление”.

Решение оказалось неожиданным: врачи начали применять препарат Паклитаксел, который традиционно используется в онкологии для подавления роста клеток. Однако амурские хирурги нашли ему новое применение — они вводят лекарство непосредственно в зоны, где чаще всего образуется лишняя ткань. Такой подход позволяет избежать повторного зарастания сосудов и сохранить нормальный кровоток.

Результаты впечатляют: за три года наблюдений большинство пациентов, прошедших лечение по новой методике, больше не нуждались в повторных операциях. Это не только улучшает качество жизни больных, но и снижает нагрузку на медицинскую систему.

Но на этом амурские врачи не останавливаются. У них уже есть планы по дальнейшему развитию технологии. Особое внимание уделяется пациентам с сахарным диабетом, у которых высок риск развития гангрены и ампутации конечностей. Новые разработки могут стать спасением для тысяч людей, помогая сохранить ноги и избежать инвалидности.