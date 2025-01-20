В российской медицине произошёл настоящий прорыв: хирурги начали использовать ткани сердечной сумки пациентов для создания протезов клапанов сердца. Эта инновационная методика, разработанная отечественными специалистами, уже применяется на практике и демонстрирует впечатляющие результаты.

Технология заключается в том, что из перикарда — специальной оболочки сердца — изготавливаются биологические протезы. Такие импланты обладают рядом преимуществ перед искусственными аналогами: они лучше приживаются, снижают риск осложнений и не требуют пожизненного приёма препаратов, разжижающих кровь.

“Это настоящая революция в кардиохирургии, — отмечают эксперты. — Использование собственных тканей пациента минимизирует вероятность отторжения и позволяет добиться максимальной функциональности клапана”.

Новая методика уже прошла клинические испытания и внедрена в нескольких ведущих медицинских центрах страны. Врачи прогнозируют, что в ближайшие годы она станет золотым стандартом в лечении пациентов с пороками сердца.