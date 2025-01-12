Когда границы между жизнью и смертью стираются, мозг человека переживает нечто невероятное. Нейробиолог Кристоф Кох, который пережил клиническую смерть от коронавируса, поделился своим уникальным опытом, став первым исследователем, подробно описавшим, что происходит в мозге в этот момент.

Сначала был ослепительный свет, который заполнил все пространство. Затем последовали одновременно ужас и экстаз – два противоположных чувства, которые редко встречаются вместе. Казалось, что тело больше не существует, а вместе с ним исчезла и отдельная личность. Время будто остановилось, и все, что осталось, – это бесконечный момент настоящего.

Эти ощущения известны как “околосмертные переживания” – термин, который использовали еще античные врачи для описания чувств людей, переживших остановку сердца, но вернувшихся к жизни. Теперь, благодаря Коху, у нас есть уникальная возможность заглянуть вглубь этого загадочного состояния и понять, что происходит в мозге, когда жизнь висит на волоске.

Описание Коха открывает новые горизонты для исследований в области нейробиологии и психологии, позволяя нам глубже понять, как работает наш мозг в самых критических моментах. И хотя опыт Коха был уникальным, он дает нам представление о том, что может происходить в мозге других людей, переживших клиническую смерть.