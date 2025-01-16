Сотрудница телекомпании в Ингушетии лишилась работы из-за неосторожной шутки, касающейся главы региона. Об этом рассказывает Telegram-канал Mash Gor.

Согласно информации, женщина снялась в рекламном ролике для местного кафе. В ролике героиня, изображающая недовольного клиента, просит позвать администратора, на что получает ответ, что даже глава региона не сможет помочь в этой ситуации. Хотя имя Махмуд-Али Калиматова, руководителя республики, напрямую не было названо, спустя три дня после публикации видео, сотрудница была уволена.

Согласно предварительным данным, реплика в видео была расценена как попытка подорвать авторитет главы региона. Ни женщина, лишившаяся работы, ни ее бывший работодатель не решились прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Отметим, что ранее в Санкт-Петербурге аналогичная история произошла с парикмахером, уволенным после сшибки с коллегой на политической почве.