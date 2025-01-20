Запах тела может быть не просто особенностью организма, а тревожным сигналом о проблемах со здоровьем. Как отмечают специалисты, некоторые ароматы, исходящие от человека, способны указать на скрытые заболевания. Например, дыхание с оттенком ацетона часто свидетельствует о диабете, а запах тухлого чеснока может говорить о нарушениях в работе печени. Об этом рассказала врач-терапевт Елена Шураева.

Необычные ароматы могут сопровождать и другие болезни. Так, при почечной недостаточности от человека может исходить запах аммиака, а при пневмонии — сладковатый фруктовый аромат. Люди, страдающие псориазом, иногда источают рыбный запах, а пациенты с сепсисом — резкое зловоние. Даже онкологические заболевания могут проявляться через запахи: от больных раком может пахнуть как приятными фруктовыми нотками, так и гниением.

Эксперты подчеркивают, что игнорировать такие сигналы организма опасно. Если вы заметили у себя или близких необычные запахи, стоит незамедлительно обратиться к врачу. Это может быть первым признаком серьезных заболеваний, которые важно выявить на ранних стадиях.

Напомним, что многие болезни, включая те, что могут привести к летальному исходу, можно предотвратить, если следить за своим здоровьем: правильно питаться, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек. Забота о себе — это не только вопрос комфорта, но и способ избежать серьезных последствий.