Когда речь идет о фильмах ужасов, каждый из нас имеет свой собственный список любимых страшных картин. Однако, если обратиться к рейтингу IMDb, можно увидеть, какие фильмы ужасов признаны лучшими по мнению зрителей.

Одним из таких фильмов является “Изгоняющий дьявола” Уильяма Фридкина, снятый в 1973 году. Этот фильм до сих пор считается одним из лучших в жанре ужасов, и его 229-е место в рейтинге IMDb только подтверждает это. Фильм рассказывает о матери, которая борется с непреодолимой силой, поглощающей ее дочь, и эта борьба становится настоящим кошмаром для зрителей.

Другим фильмом, который часто относят к жанру триллера, но также имеет элементы ужасов, является “Челюсти” Стивена Спилберга, снятый в 1975 году. Этот фильм является мастер-классом по созданию напряжения и страха, и его 201-е место в рейтинге IMDb только подтверждает его культовый статус.

Если говорить о фильмах, которые изначально не получили признания, но со временем стали культовыми, то стоит упомянуть “Нечто” Джона Карпентера, снятый в 1982 году. Этот фильм был первоначально встречен смешанной критикой и плохими кассовыми сборами, но сейчас он считается одним из лучших фильмов 80-х годов и занимает 148-е место в рейтинге IMDb.

Среди других фильмов, которые вошли в список лучших фильмов ужасов по версии IMDb, стоит упомянуть “Лабиринт Фавна” Гильермо дель Торо, снятый в 2006 году, “Шестое чувство” М. Найта Шьямалана, снятый в 1999 году, “Молчание ягнят” (1991 год), Психо (1960 год), “Чужой” (1979 год), “Сияние” (1980 год) и “Семь” с Бредом Питтом (1997 год).