Мэр Лондона Садик Хан оказался в центре скандала, связанного с получением билетов на концерт Тейлор Свифт. Служба мониторинга администрации Большого Лондона начала расследование, чтобы выяснить, соблюдал ли Хан правила этики при принятии подарков. Речь идет о шести билетах на шоу Свифт, прошедшее в Лондоне летом 2024 года, общая стоимость которых составила 3 тысячи фунтов стерлингов. Билеты были предоставлены продюсерской компанией LS Events, которая ранее выиграла тендер на контракт с городской администрацией.

Инициатором проверки стала Сьюзан Холл, оппозиционный политик, проигравшая Хану на выборах мэра в 2024 году. Она обвинила Хана в нарушении правил, указав на возможное занижение стоимости билетов и их несвоевременную декларацию. Однако служба мониторинга отклонила три из четырех жалоб, оставив лишь вопрос о степени осторожности, проявленной мэром при принятии подарков.

По данным службы, занижение стоимости билетов до 194 фунтов за штуку и 10-дневная задержка в их регистрации были вызваны ошибкой сотрудника администрации. При этом подчеркивается, что билеты были получены уже после завершения тендера, что исключает возможность влияния на процесс заключения контракта.

Тем временем Тейлор Свифт продолжает укреплять свои позиции в музыкальной индустрии. Недавно журнал Billboard назвал ее лучшим исполнителем XXI века, а ее альбомы и синглы регулярно возглавляют чарты. Концерт в Лондоне стал одним из самых ожидаемых событий года, что делает историю с билетами еще более резонансной.

Расследование продолжается, и его итоги могут повлиять на репутацию Садика Хана, который уже не первый раз сталкивается с обвинениями в нарушении этических норм.