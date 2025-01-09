Здоровье и долголетие – это не только генетика, но и образ жизни. Эксперты Министерства здравоохранения Республики Башкортостан напоминают, что всего три простых правила могут существенно улучшить качество жизни и снизить риск преждевременной смерти.

Первый шаг к здоровью – это физическая активность. Специалисты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют уделять ей не менее 75 минут в неделю при интенсивных занятиях или 150 минут при тренировках с умеренной или низкой нагрузкой. Это может быть не только спорт, но и обычная ходьба, танцы или даже домашние дела.

Но почему физическая активность так важна? Дело в том, что недостаток движения может привести к различным заболеваниям, включая онкологические. Кроме того, он увеличивает риск преждевременной смерти. Однако активные занятия физической культурой могут снизить этот риск на треть.

Таким образом, три основные причины, по которым следует включать физическую активность в свой образ жизни, – это снижение риска депрессии, профилактика старения и снижение смертности. Итак, если вы хотите чувствовать себя бодро и здорово, не забывайте о физической активности.

В Республике Башкортостан стартовала Неделя продвижения активного образа жизни, и региональные медики призывают жителей Уфы и Башкирии присоединиться к этой акции, сообщает издание Медиакорсеть.