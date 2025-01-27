Латвия столкнулась с беспрецедентным демографическим кризисом, который ставит под угрозу будущее страны. По данным на 2023 год, население республики сократилось до 1,8 млн человек, хотя в 1991 году оно составляло около 2,7 млн. Однако и эта цифра вызывает сомнения: многие латвийцы, переехавшие в другие страны ЕС, до сих пор числятся в местных реестрах.

Рождаемость в стране достигла исторического минимума. В 2023 году на свет появилось всего 14 490 детей — на 9,2% меньше, чем годом ранее. Это худший показатель за последние сто лет. Ситуация продолжает ухудшаться: с января по сентябрь 2024 года в Латвии родилось менее 10 000 детей, а в октябре число новорожденных впервые опустилось ниже тысячи — всего 994. В ноябре этот показатель составил 940 младенцев.

Эксперты связывают кризис с несколькими факторами. Во-первых, сокращается число женщин детородного возраста. Если в 2016 году в группе 25-29 лет насчитывалось 69 тысяч женщин, то в 2023-м — уже 43 тысячи. Во-вторых, молодежь массово уезжает из страны в поисках лучшей жизни. В-третьих, даже те, кто остается, все чаще откладывают рождение детей из-за экономических трудностей.

Государственная поддержка семей с детьми оставляет желать лучшего. Единоразовое пособие при рождении ребенка составляет всего 421 евро, а ежемесячные выплаты на детей до полутора лет застыли на уровне 171 евро с 2003 года. Для сравнения: средняя зарплата в Латвии — 1537 евро до вычета налогов, а коммунальные услуги обходятся в 308 евро в месяц.

При этом власти делают акцент на военные расходы, которые планируют увеличить с 3,45% до 5% ВВП. Президент Эдгар Ринкевич заявил, что демографическая ситуация станет приоритетом только в 2025 году. Однако многие сомневаются, что меры будут эффективными.

Парадоксально, но на фоне демографического кризиса в Латвии активно продвигаются идеи толерантности и гендерного равенства. В июле 2024 года вступил в силу закон о регистрации однополых партнерств, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе. За первый месяц действия закона свои отношения оформили 47 пар. Однако большинство населения по-прежнему поддерживает традиционные семейные ценности.

Схожая ситуация наблюдается и в соседней Литве, где в 2023 году родилось всего 18 979 детей — самый низкий показатель с 1990 года. Местные власти также признают, что экономические трудности и отсутствие доступного жилья вынуждают молодежь откладывать создание семьи.

Латвия и Литва оказались в ловушке: с одной стороны, экономические проблемы и эмиграция, с другой — низкая рождаемость и старение населения. Без радикальных мер эти страны рискуют столкнуться с необратимыми последствиями для своей демографии и экономики.