Италия вступает в новую эру криптовалют. После долгой подготовки, крупнейший банк страны, Intesa Sanpaolo SpA, совершил прорыв, купив 11 биткойнов на спотовом рынке за 1 млн евро. Этот шаг знаменует собой начало нового этапа в развитии криптовалют в Италии и может стать сигналом для других банков и инвесторов.

Но что стоит за этой сделкой? Чтобы понять ее значение, нужно вернуться в 2023 год, когда банк создал специальный криптовалютный отдел и получил необходимые разрешения для спотовых покупок биткойнов. Это было первым шагом к прямому участию в криптовалютном рынке.

Теперь, после покупки биткойнов, банк может считаться пионером в итальянском финансовом секторе. Это уже привело к росту курса биткойна на 2,6% до $96 617, что является значительным скачком после недавнего падения на 9% за последний месяц. За последние три месяца криптовалюта подскочила на 45%, что говорит о ее растущей привлекательности для инвесторов.

Эксперты считают, что это событие может открыть двери для других банков и финансовых институтов, которые до сих пор осторожно подходили к криптовалютам. Если крупнейший банк Италии считает биткойн привлекательным активом, то почему бы и другим не последовать его примеру? Это может привести к увеличению спроса на криптовалюты и, как следствие, к росту их стоимости.

В ближайшем будущем мы можем ожидать увеличение интереса к криптовалютам со стороны других банков и инвесторов. Это может привести к созданию новых возможностей для развития криптовалютного рынка в Италии и за ее пределами. Покупка биткойнов Intesa Sanpaolo SpA – это не только историческое событие, но и сигнал для других игроков на рынке, что криптовалюта становится все более привлекательным активом.