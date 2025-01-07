В Японии появился необычный гаджет, который может изменить привычки питания миллионов людей. Электронная ложка, разработанная компанией Kirin, способна сделать еду более соленой на вкус, не добавляя при этом ни грамма соли.

Секрет этого устройства заключается в использовании слабого электрического тока, который концентрирует молекулы ионов натрия в пище. В результате продукты приобретают более сильный вкус умами и соли. Это может стать настоящим спасением для людей, склонных к гипертонии, которым приходится ограничивать потребление соли.

Kirin намерена масштабировать производство и запустить продажи устройства по всему миру. Уже первая небольшая партия электронных ложек была моментально раскуплена в Японии, что говорит о высоком спросе на этот продукт.

Цена гаджета составляет 217 долларов, что может показаться высокой для некоторых потребителей. Однако для тех, кто заботится о своем здоровье и хочет сократить потребление соли, это может быть вполне оправданная инвестиция.

В Японии проблема чрезмерного потребления соли особенно актуальна. Население страны потребляет соли в два раза больше, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Поэтому создание электронной ложки можно рассматривать как шаг в сторону более здорового питания.

Компания Kirin позиционирует свой гаджет как инструмент для приучения людей потреблять меньше соли. Если это удастся, то электронная ложка может стать настоящим прорывом в области здорового питания.