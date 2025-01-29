Ученые предупреждают: климатические изменения, которые считались угрозой далекого будущего, могут наступить уже в ближайшие 15 лет. По последним данным, опубликованным в Известиях, многие прибрежные города окажутся под постоянной угрозой затопления не через 70 лет, как предполагалось ранее, а в ближайшие десятилетия. Вместо единовременного глобального наводнения мир столкнется с хроническими проливными дождями, которые изменят привычные погодные условия и приведут к необратимым последствиям.

Осень 2024 года стала наглядным примером масштабных катастроф, вызванных климатическими изменениями. В Испании произошло одно из самых разрушительных наводнений за последние годы. Вода стремительно заполнила улицы, застигнув тысячи людей врасплох. Несмотря на работу служб экстренного реагирования, последствия удара стихии ликвидировали еще несколько месяцев. Многие жители считают, что предупреждения о надвигающемся бедствии поступили слишком поздно, что усугубило ущерб.

Аномальные климатические процессы затронули даже самые засушливые регионы планеты. Сахара, некогда символ беспощадного зноя и вечной засухи, теперь периодически оказывается под водой. Ливни, чередующиеся с долгими периодами жары, превращают пустыню в арену неожиданных природных катастроф. В истории уже были примеры подобных событий — в Тунисе когда-то существовал процветающий город, который был разрушен из-за мощного наводнения.

Климатологи сходятся во мнении, что планета вступает в новую фазу нестабильности. Если глобальные тенденции сохранятся, к середине XXI века экстремальные погодные явления станут обыденностью. Повышение уровня океана, разрушительные штормы, неожиданные засухи и постоянные проливные дожди заставят человечество адаптироваться к новой реальности. Эксперты подчеркивают: срочные меры необходимы уже сейчас, иначе последствия могут быть необратимыми.