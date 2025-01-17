Российский авторынок продолжает расширяться, предлагая покупателям всё больше вариантов для выбора. Одной из главных новинок этого сезона стал кроссовер Toyota RAV4 2025 года, который появился в стране благодаря схеме параллельного импорта из Китая. Это стало возможным благодаря перестройке логистических цепочек, что позволило дилерам уже сейчас предложить автомобиль в комплектации Adventure Plus. В неё входят двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 171 л.с., вариатор и полный привод. Цена за такой вариант стартует от 4,3 миллиона рублей.

Однако Toyota RAV4 – не единственный игрок в этом сегменте. На фоне его появления стоит обратить внимание на китайский Geely Monjaro, который, хоть и дороже (от 4,55 млн рублей), предлагает более просторный салон и классическую автоматическую коробку передач. Таким образом, покупатели оказываются перед выбором: японская надёжность или китайский комфорт за чуть более высокую цену.

Для тех, кто ищет нечто эксклюзивное, на рынке уже доступен Mercedes G-Class 2025 года. Этот внедорожник, стоимость которого начинается от 21,5 миллиона рублей, позиционируется как премиальный выбор. Он вряд ли станет массовым, но для ценителей статуса и роскоши это идеальный вариант.