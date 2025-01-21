В 2024 году Китай установил новый рекорд по объему закупок угля, приобретя 543 миллиона тонн этого сырья. Этот показатель на 14% превышает объем поставок годом ранее, что подтверждают данные Таможенного управления КНР, опубликованные агентством Bloomberg. Рост объемов закупок угля из разных стран связан с непрерывным увеличением энергетических потребностей второй экономики мира, однако не все поставщики смогли нарастить свой экспорт.

Особенно выделяются Австралия и Монголия, которые значительно укрепили свои позиции на китайском рынке. Австралийские компании увеличили поставки на 60%, достигнув 83 миллионов тонн, а Монголия показала рост на 19%, выйдя на те же показатели. Такая динамика объясняется как географической близостью Монголии к Китаю, так и усилением инфраструктурных связей, включая развитие железнодорожного сообщения, что позволяет монгольскому углю быстрее и дешевле достигать потребителей.

Крупнейшим экспортером угля в Китай продолжает оставаться Индонезия. Несмотря на меньший процентный прирост, индонезийские компании уверенно удерживают лидерство на рынке, обеспечивая поставки на фоне растущей конкуренции.

Однако российские угольные компании оказались в сложной ситуации. В 2024 году экспорт угля из России в Китай снизился на 7% и составил 95,1 миллиона тонн. Это падение стало заметным на фоне успехов других поставщиков. Аналитики Bloomberg связывают снижение с рядом факторов, включая высокую стоимость логистики и ограниченные возможности предоставления скидок. Западные санкции также усложняют финансовые и торговые операции российских экспортеров, вынуждая китайских покупателей искать более выгодные и безопасные альтернативы.

Особую угрозу для российского угольного экспорта в Китай представляет развитие инфраструктуры в Монголии, которая становится удобным и надежным партнером для Поднебесной. Монгольский уголь отличается высоким качеством, а его доставка занимает меньше времени и обходится дешевле по сравнению с российскими поставками.