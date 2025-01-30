Специальная военная операция на Украине не станет последней войной, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Такое заявление он сделал в ходе круглого стола «Духовный фронт России». Передает RTVI.

Картаполов отметил, что армия должна быть не только физически, но и духовно подготовленной, поскольку вера является залогом мира, тогда как безбожие неизменно приводит к войнам.

«Специальная военная операция — не последняя война, как бы грустно это ни звучало. И священство необходимо сегодня в армии. И сейчас, и на будущее необходимо. Никуда мы от этого не уйдем. Потому что там, где безбожие, там война, а там, где вера, там мир». — сказал Картаполов.

По его словам, в новых регионах России будет формироваться система базирования Вооруженных сил, включая пункты постоянной дислокации воинских подразделений. В связи с этим уже сейчас необходимо продумывать создание полковых и бригадных храмов, чтобы обеспечить военнослужащих местами для молитвы.

Парламентарий отметил, что процесс формирования новых военных частей требует комплексного подхода, и одной из его важных составляющих является духовное воспитание личного состава. Он подчеркнул, что это не только вопрос религии, но и формирования морального духа армии, который играет ключевую роль в любых военных действиях.