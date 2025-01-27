Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности во всем мире, но, как утверждают врачи, правильное питание может значительно снизить риски. Кардиолог Елена Пфефер из Сыктывкарской городской поликлиники №3 поделилась рекомендациями, которые помогут не только предотвратить проблемы с сердцем, но и улучшить состояние тех, кто уже столкнулся с ними.

Одним из ключевых советов является сокращение потребления соли. По словам специалиста, избыток соли в рационе напрямую связан с развитием артериальной гипертонии, которая, в свою очередь, увеличивает риск инфарктов и инсультов. Врач рекомендует ограничиться одной чайной ложкой соли в день (5 грамм), чтобы избежать задержки жидкости в организме, отеков и скачков давления.

Не менее важным элементом здорового питания для сердца является включение в рацион продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами. Рыба, морепродукты и оливковое масло — вот что должно стать основой меню. Эти продукты помогают снизить уровень холестерина, который является одной из главных причин образования атеросклеротических бляшек. Для тех, у кого уже есть проблемы с холестерином, врач советует выбирать нежирные сорта мяса, такие как куриная грудка без кожи, и дополнять их овощами, приготовленными на пару, например, брокколи.

Особое внимание кардиолог уделила режиму питания. Многие люди, по ее словам, совершают ошибку, пропуская завтрак и наедаясь на ночь. Такой подход приводит к перегрузке организма и повышению уровня холестерина. Вместо этого Елена Пфефер рекомендует дробное питание: есть 4-5 раз в день небольшими порциями, чтобы поддерживать стабильный уровень энергии и не перегружать сердечно-сосудистую систему.

Эти простые, но эффективные советы помогут не только сохранить здоровье сердца, но и улучшить общее самочувствие. Главное — начать с малого: сократить соль, добавить полезные жиры и пересмотреть режим приема пищи.