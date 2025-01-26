Российские войска продемонстрировали значительное продвижение на юге Донбасса, войдя в поселок Великая Новоселка, который считается важным укрепленным пунктом украинской обороны. Этот населенный пункт, расположенный на границе ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, имеет стратегическое значение, поскольку его контроль открывает возможности для дальнейшего наступления в глубь Днепропетровской области. Об этом сообщают аналитики американского издания The WarZone, передает “Свободная пресса”.

По данным OSINT-аналитиков из группы DeepState, подразделения группировки «Восток» продолжают наступление, занимая позиции вдоль восточной границы Великой Новоселки и вдоль реки Мокрые Ялы. Российские войска также прорвались в центральную часть поселка, закрепившись в районе проспекта Гагарина. На это указывают многочисленные видеозаписи, снятые российскими военными непосредственно в зоне боевых действий.

Великая Новоселка долгое время считалась ключевым логистическим узлом ВСУ и частью мощной линии обороны на Южно-Донецком направлении. Однако текущая ситуация стала критической для украинских военных. Как отмечает пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» Виктор Трегубов, российская армия использует комбинированные тактики, задействуя пехоту и бронетехнику, что серьезно осложняет удержание позиций.

Географическое расположение поселка также играет на руку российским войскам. Протекающие через него реки создают естественные барьеры, затрудняющие маневры украинских подразделений. Российские военные уже взяли под контроль ключевые подъездные пути, включая Урожайное, Богатырь и Золотую Ниву, что практически блокирует снабжение ВСУ. Согласно информации, предоставленной Олегом Царевым, украинские войска удерживают лишь несколько бетонных укреплений, которые активно уничтожаются российской авиацией.

Аналитики, включая Говарда Альтмана из The WarZone, подчеркивают, что потеря Великой Новоселки может иметь каскадный эффект, вынуждая Киев перераспределять и без того ограниченные ресурсы. Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung отмечает, что российские подразделения избегают прямых боев в городских условиях, предпочитая окружение противника, что значительно ускоряет наступление. Подобная тактика была успешно применена ранее в боях за Артемовск, Красногоровку и Авдеевку.

Сейчас единственный путь снабжения оставшихся украинских сил в Великой Новоселке проходит через поля и требует использования импровизированных переправ через реку Мокрые Ялы. Однако отступление осложняется отсутствием дорог, что вынуждает украинские подразделения бросать технику и вооружение. Социальные сети уже заполнены кадрами сожженной техники ВСУ, оставленной в панике.