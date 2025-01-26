Российский внедорожник Lada Niva вновь оказался в центре внимания европейской прессы. Испанское автомобильное издание «Motor1» опубликовало материал под заголовком «Lada Niva 2025: откройте для себя будущее самого легендарного внедорожника», посвящённый перспективам развития одного из самых узнаваемых автомобилей в мире.

Автор статьи напомнил своим читателям, что изначально разработка нового поколения Lada Niva велась совместно с Renault Group. Однако в 2022 году проект был свёрнут в связи с уходом французской компании из России. Renault продала свою долю в «АвтоВАЗе», что поставило крест на планах создания современного внедорожника на платформе Dacia Duster, популярной в Европе.

Журналист выразил сожаление о том, что проект так и не был реализован, отметив, что обновлённая версия Niva могла бы стать доступным, но технически продвинутым автомобилем. По его словам, новая модель предполагалась с полным приводом и идеально подходила бы для эксплуатации в сельской местности. В качестве силовых агрегатов предполагались моторы от Duster, такие как ECO-G мощностью 100 л.с. или мягкий гибрид TCe на 130 л.с.

Однако нынешние реалии оставляют мало шансов на реализацию этих амбициозных планов. Автор статьи подчеркнул, что «АвтоВАЗу» сейчас не хватает экономических ресурсов для завершения разработки. Более того, отсутствие новостей о проекте только усиливает сомнения в его перспективах. По мнению испанского журналиста, если ситуация не изменится, Lada Niva останется в том же виде, каким её знают с 1970-х годов.

Ещё одной преградой для возвращения Niva на рынок Европы остаются строгие экологические нормы. Текущий 1,7-литровый атмосферный двигатель мощностью 83 л.с. не соответствует современным требованиям ЕС по выбросам. Это фактически закрывает доступ легендарного внедорожника на европейские дороги.