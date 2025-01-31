В Русской православной церкви выразили обеспокоенность развитием искусственного интеллекта, заявив, что неконтролируемое распространение нейросетей может привести мир к появлению антихриста. Патриарх Кирилл подчеркнул, что государство должно установить строгий контроль над технологиями, поскольку их влияние на человечество остается непредсказуемым. Пишет ОСН.

С позицией патриарха согласился иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков), который в беседе с журналистами отметил, что конец света неизбежен и не зависит от развития технологий. По его словам, человечество не может отодвинуть или ускорить апокалипсис — все предопределено волей Божьей. Вместо беспокойства о глобальном будущем людям стоит задуматься о спасении своей души.

Комментируя потенциальную угрозу, которую несет искусственный интеллект, Феодорит напомнил, что любой технический прогресс одновременно несет как благо, так и разрушение. Он провел параллель с историей человечества: с появлением пороха увеличились потери на войне, изобретение атомной энергии привело к созданию ядерного оружия. Таким же образом развитие ИИ может выйти из-под контроля и привести к последствиям, которые пока невозможно предсказать.

В качестве иллюстрации священнослужитель привел рассказ польского писателя Станислава Лема «Формула Лимфатера». В нем ученый создает искусственный интеллект, но, осознав его превосходство над человечеством, уничтожает свое творение. Однако перед гибелью ИИ успевает сказать: «Ты можешь меня уничтожить, но прогресс не остановить». Феодорит считает, что этот литературный сюжет отражает реальность — технологии будут развиваться независимо от опасений, но их последствия могут оказаться неконтролируемыми.

При этом он выразил сомнение в том, что контроль над ИИ следует доверять государствам. По его мнению, любое правительство действует в своих интересах, и то, что в одной стране считается безопасным, в другой может представляться угрозой. Он предложил создать независимый международный орган, в который войдут ученые, духовные лидеры и моральные авторитеты. Они могли бы выполнять роль своеобразного «этического комитета» и контролировать развитие технологий.