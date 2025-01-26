Современные моющие средства все чаще вызывают вопросы у пользователей из-за высокого содержания химических компонентов, которые могут негативно влиять на здоровье. Генеральный директор платформы SweepMe Мария Нагибова в беседе с «Лентой.ру» рассказала о том, чем можно заменить бытовую химию и как избежать неприятных последствий при уборке.

По словам эксперта, популярные моющие составы нередко содержат агрессивные компоненты, такие как формальдегид, ПАВы и синтетические ароматизаторы. Эти вещества могут провоцировать раздражение слизистых оболочек, дерматиты, аллергические реакции, а также вызывать хроническую усталость и проблемы с дыхательной системой. Причина такой «химической нагрузки» в том, что производители стремятся соответствовать ожиданиям покупателей, ассоциирующих чистоту с блеском и приятным ароматом.

Однако, как отмечает Нагибова, можно отказаться от агрессивных средств в пользу натуральных и безопасных альтернатив. Например, вернуться к проверенным временем ингредиентам, таким как лимонная кислота, уксус и сода. Эти вещества не только эффективны в борьбе с грязью, но и безопасны для человека и окружающей среды. Кроме того, их использование исключает риск появления аллергии и раздражения кожи.

Еще одной альтернативой становятся современные технологии. Пароочистители, по словам специалиста, способны справляться с загрязнениями и дезинфицировать поверхности без необходимости использования химических составов. Они подходят для чистки плитки, ковров и мягкой мебели, что делает их универсальным инструментом для уборки.

Дополнительно набирают популярность микрофибровые тряпки с абразивной текстурой. Они легко удаляют сложные пятна без необходимости применения моющих средств, отличаются долговечностью и подходят для многократного использования. Это решение не только безопасное, но и экономичное.

Для тех, кто пока не готов полностью отказаться от средств в бутылках, производители предлагают экохимию. Такие продукты создаются на основе растительных компонентов и не содержат вредных веществ, таких как формальдегид, фосфаты или синтетические ароматизаторы. Экохимия гипоаллергенна, но при этом ничуть не уступает по эффективности традиционным аналогам.