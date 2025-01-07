Российские эксперты и чиновники все чаще выражают обеспокоенность по поводу детских напитков, имитирующих алкогольную продукцию. По мнению Геннадия Онищенко, такие напитки являются своего рода “тренировочным полигоном” и провоцируют появление алкоголиков в дальнейшем.

Онищенко считает, что производители этих напитков намеренно создают условия, при которых дети привыкают к ритуалам, связанным с употреблением алкоголя.

“Это делается для того, чтобы научить ребенка убивать себя холостыми патронами”, – заявил он в интервью ТАСС.

Эксперт уверен, что такие напитки необходимо запретить и изъять из оборота.

Не только Онищенко обеспокоен этой проблемой – месяцем ранее депутаты из Вологодской области обсуждали механизм ограничения продаж не только детского шампанского, но и безалкогольного пива.

Между тем, в Карелии отмечается превышение показателей по употреблению табака и алкоголя. Медики республики предложили ввести запрет продажи сопутствующих товаров в алкогольных магазинах. Эксперты считают, что это может помочь снизить уровень потребления алкоголя среди населения.

Родители также могут сыграть важную роль в профилактике алкоголизма среди детей. Онищенко призвал родителей отказаться от распития спиртных напитков при детях, так как это может создать у них впечатление, что употребление алкоголя является нормальным поведением.