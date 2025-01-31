Сало — традиционная и любимая закуска, которая долгое время вызывает споры относительно её полезности и вреда для здоровья. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, специалист Лаборатории «Гемотест», в беседе с «Самара Онлайн 24» объяснила, что этот продукт имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Она рассказала, почему сало может быть полезным, а в каких случаях его лучше исключить из рациона.

Сало действительно является ценным источником витамина D, который оказывает положительное влияние на множество функций организма. Этот витамин помогает усваиваться кальцию и фосфору, что важно для поддержания костей и зубов. Также витамин D поддерживает иммунную систему, способствует нормализации работы нервной системы и уменьшает выраженность воспалений. Некоторые исследования даже указывают на то, что витамин D может сыграть роль в профилактике таких заболеваний, как рак, сахарный диабет и болезнь Альцгеймера.

Кроме того, сало содержит холестерин, который необходим каждой клетке человеческого организма. Этот компонент помогает строить клеточные мембраны, а также участвует в процессе выработки гормонов и витаминов. Более того, сало содержит специальные соединения, которые способствуют лучшему усвоению холестерина организмом.

Однако сало далеко не всегда подходит каждому. Врач предупредила, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт, следует ограничить потребление сала. Оно также не рекомендуется при хроническом панкреатите и холецистите. Высокая калорийность продукта требует осторожности от людей с избыточным весом, особенно если они ведут малоподвижный образ жизни. Для таких людей оптимальной дозой будет не более 15–50 г сала в день, в зависимости от уровня физической активности.

Интересно, что сало можно вводить в рацион детей, начиная с трех лет, но только в небольших порциях. Это поможет избежать перегрузки организма жирами, давая детям возможность постепенно адаптироваться к новому продукту.