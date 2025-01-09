Рыба – один из самых полезных продуктов питания, но для некоторых людей она может оказаться опасной. Врач-гастроэнтеролог высшей категории Галина Барташевич рассказала, кому и почему стоит есть рыбу с осторожностью.

Во-первых, морепродукты являются сильными аллергенами, поэтому людям с аллергией стоит быть осторожными с рыбными блюдами. Но даже если у вас нет аллергии, есть другие причины быть осторожными. Например, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы следует избегать жирных сортов рыбы.

Но опасность рыбы не только в ее составе, но и в том, где она была выловлена. Морская вода, загрязненная нефтяными пятнами и продуктами человеческой жизнедеятельности, богата ртутью, солями тяжелых металлов и свинцом. Рыба, выловленная в таком водоеме, может быть опасна для здоровья.

Кроме того, искусственно выращенная рыба с добавлением пищевых красителей также не является хорошим выбором. Производители добавляют красители, чтобы сделать рыбу более привлекательной, но это снижает ее биологическую ценность.

Беременным, кормящим женщинам и тем, кто планирует беременность, следует быть особенно осторожными с рыбой. Крупные сорта рыб накапливают в себе тяжелые металлы, которые могут проникнуть к плоду через плаценту и увеличить риск появления аутизма.

Таким образом, хотя рыба и является полезным продуктом, ее следует есть с осторожностью и внимательно выбирать, где и как она была выловлена. Только так можно избежать потенциальных опасностей и получить максимум пользы от этого продукта.