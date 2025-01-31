Федеральное управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило новый препарат для лечения острой боли, который может стать альтернативой вызывающим привыкание опиоидным анальгетикам. Как сообщает Reuters, препарат разработан компанией Vertex Pharmaceuticals и получил название Journavx. Его основное отличие от традиционных обезболивающих – механизм действия, который блокирует болевые сигналы непосредственно в очаге их возникновения, а не воздействует на центры удовольствия в мозге, как это делают опиоиды.

По данным FDA, Journavx стал первым представителем нового класса анальгетиков, направленных на борьбу с болью без риска развития зависимости. В управлении подчеркивают, что на фоне серьезного кризиса, вызванного злоупотреблением опиоидами в США, появление безопасной альтернативы имеет особое значение. Однако цена нового препарата – 15,50 долларов за таблетку дозировкой 50 мг – может стать препятствием для его широкого применения.

Руководитель отделения лечения боли Cleveland Clinic Ричард Розенквист отметил, что в сфере обезболивающих препаратов прорывы происходят нечасто, и появление Journavx может изменить подход к лечению острой боли. Тем не менее, эксперты сомневаются, что препарат быстро получит массовое распространение: страховые компании и медицинские учреждения могут продолжить использовать более доступные по стоимости опиоиды.

Компания Vertex Pharmaceuticals заявила, что активно работает над вопросами страхового покрытия и доступности Journavx для пациентов. В свою очередь, Институт клинического и экономического анализа (ICER) в своем предварительном отчете подчеркнул, что экономическая эффективность препарата зависит от его стоимости. По мнению аналитиков ICER, для того чтобы Journavx действительно стал альтернативой опиоидам, его цена должна быть снижена, а экономия – достигаться за счет предотвращения случаев зависимости.

Одобрение FDA основано на данных двух клинических исследований финальной фазы. Согласно результатам испытаний, у пациентов, принимавших Journavx после хирургических операций, уровень боли снижался значительно эффективнее по сравнению с плацебо. По оценкам Vertex Pharmaceuticals, более 80 миллионов американцев ежегодно получают рецепты на препараты для купирования острой боли, продолжительность которой составляет менее трех месяцев.