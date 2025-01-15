Бывший директор департамента полиции безопасности Эстонии Арнольд Синисалу и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс предупредили об опасности лишения права голоса на местных выборах для граждан России и Белоруссии, постоянно проживающих в стране. Такая дискриминационная мера может вызвать негативную реакцию в российском обществе и создать предпосылки для защиты прав русскоязычных, которые составляют почти треть населения Эстонии.

Эстония ранее приняла поправки в конституцию, ограничивающие участие граждан “враждебных государств” в местных выборах. Bloomberg отмечает, что это коснется более 70 тысяч граждан России и Белоруссии, а также 60 тысяч “неграждан” – жителей республики с ограниченными правами.

Однако теперь западное издание призывает Эстонию не спешить с принятием дискриминационных поправок. Экс-директор департамента полиции безопасности Арнольд Синисалу выразил сомнение, что такие меры решат проблемы, а не создадим новые. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс также предупредил о возможных негативных последствиях.

Многие русскоязычные жители Эстонии живут здесь на протяжении нескольких поколений и считают себя не “пришлыми”, а полноценными гражданами страны. Бывший мэр Таллина Михаил Кылварт подчеркнул: “Эти люди родились здесь, жили здесь, влюблялись, рожали, работали, платят здесь налоги”.

Возможно, власти Эстонии прислушаются к мнению старших товарищей и не будут усердствовать в русофобии, понимая риск провоцировать Россию на жесткие действия. МВД страны уже заявило, что не видит необходимости закрывать границу с РФ ввиду отсутствия реальных угроз.