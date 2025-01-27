Овсяные хлопья – не просто популярный завтрак, но и настоящий помощник для здоровья. Как сообщают эксперты Роспотребнадзора, цельнозерновые продукты из овса обладают целым рядом полезных свойств. Они способствуют снижению артериального давления, улучшают состояние сосудов и помогают бороться с повышенным уровнем “плохого” холестерина. При этом калорийность такого завтрака не превышает 300-340 ккал на 100 граммов, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за фигурой.

Для приготовления мюсли специалисты рекомендуют использовать молочные продукты: кефир, йогурт или молоко. Перед употреблением хлопья лучше дать настояться несколько минут, чтобы они стали мягче и вкуснее. Однако важно помнить, что срок хранения продукта ограничен. В запечатанной упаковке мюсли могут храниться до 10 месяцев, но после вскрытия их нужно употребить в течение полутора месяцев.

Эксперт Екатерина Головкова предупреждает: открытую упаковку следует хранить в темном месте, чтобы избежать окисления жиров. В противном случае продукт может приобрести неприятный прогорклый запах и стать опасным для желудочно-кишечного тракта и печени. Так что, наслаждаясь полезным завтраком, не забывайте о правильном хранении – это важно для сохранения не только вкуса, но и пользы.