Ученые продолжают исследовать эволюционные изменения человеческого организма и прогнозируют, что к концу XXI века размеры мужского полового органа могут существенно увеличиться. По данным британских специалистов, средняя длина пениса может достичь 21 сантиметра, что потенциально окажет влияние на репродуктивную функцию. Подобные изменения могут создать физиологические трудности при зачатии, а естественный отбор, вероятно, приведет к предпочтению особей с меньшими размерами.

Помимо естественных изменений, стремительное развитие биотехнологий открывает новые возможности для модификации человеческого тела. Популярность имплантов и кибернетических улучшений уже сейчас позволяет предположить, что в будущем функциональность половых органов может значительно расшириться. Американская компания Cyborgasmics разрабатывает устройство Lovetron9000, которое будет вживляться в лобковую кость и активироваться по желанию владельца. Инженеры заявляют, что их технология способна создать вибрационные импульсы, усиливающие сексуальное возбуждение.

Исследователи из Канады рассматривают возможность создания встроенной в организм системы контрацепции. По их концепции, в ткань полового члена могут быть внедрены нанороботы, блокирующие попадание сперматозоидов в семенную жидкость. Такая технология позволила бы отказаться от традиционных методов контрацепции и сделать процесс управления фертильностью более точным и безопасным.

Еще одно перспективное направление – интеграция половых органов с цифровыми технологиями. Возможность подключения к интернету и Bluetooth позволит расширить горизонты виртуального секса. Специалисты отмечают, что такие разработки могут привести к созданию новых форм интимного взаимодействия, в том числе с использованием технологий дополненной реальности.