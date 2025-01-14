Здоровье нации начинается с правильного питания, и именно этому должны учить детей с самого раннего возраста. Однако некоторые эксперты считают, что запрет на продажу фастфуда детям до 18 лет не является эффективным решением проблемы.

По мнению Сергея Леонова, председателя комитета Госдумы по охране здоровья, ограничения на продажу фастфуда не улучшат здоровье молодежи. Вместо этого он предлагает увеличить количество контента о полезном питании в средствах массовой информации и школах.

“Запретительными мерами ничего не решить, они вряд ли сделают молодое поколение здоровым”, – говорит Леонов. Он считает, что необходимо обязать телеканалы и печатные СМИ, активно занимающиеся рекламой фастфуда, вставлять в свою сетку рекламу здорового питания.

Кроме того, многое зависит от того, как детей кормят их родители и какой пример они подают ребенку. “С этого главным образом и нужно начинать, а не запрещать что-то”, – отмечает парламентарий.

Его мнение разделяет первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. “Фастфуд действительно наносит серьезный вред здоровью детей, но запрещать его определенным категориям не совсем правильно”, – говорит он.

Тумусов считает, что если закон примут, его реализация будет затруднена, поскольку любой взрослый может купить фастфуд и отдать ребенку. Поэтому он предлагает разъяснять о вреде фастфуда и пропагандировать здоровое питание.

В качестве примера вреда фастфуда можно привести случай американского школьника, который потерял зрение из-за регулярного употребления фастфуда. Врачи обнаружили в организме подростка серьезный дефицит витаминов и микроэлементов.

Таким образом, вместо запретов на продажу фастфуда детям необходимо уделять больше внимания пропаганде здорового питания и образованию детей в этой области. Только так можно вырастить здоровую нацию.