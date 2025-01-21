Отечественный электромобиль «Амберавто А5» попал под пристальное внимание автомобильных экспертов. Журнал «За рулем» провел тестирование новинки, собранной на калининградском заводе «Автотор», и выявил ряд недостатков, которые могут повлиять на выбор покупателей. В обзоре эксперт Михаил Виноградов поделился своими впечатлениями от управления новым электрическим седаном.

Первое, что бросилось в глаза специалисту, — это отсутствие электрического обогрева лобового стекла. При мокром снеге стекла начинают запотевать, и это касается не только боковых, но и лобового. В автомобиле из дополнительных функций доступны только обогрев руля и сидений, что, по мнению эксперта, является недостаточным для комфортной эксплуатации в зимних условиях.

Неоднозначные впечатления оставляет и водительское место. Несмотря на возможность регулировки руля в двух направлениях и довольно широкие диапазоны настроек, удобной посадки достичь трудно. Причиной этого является высоко расположенное сиденье, которое ограничивает комфорт для водителей разного роста. Задние пассажиры также сталкиваются с определенными неудобствами: несмотря на достаточное количество места для ног, подушка сидений расположена слишком низко, из-за чего ноги находятся в согнутом положении, что может вызывать усталость при длительных поездках.

Управляемость автомобиля вызвала у эксперта дополнительные вопросы. По его словам, «Амберавто А5» сложно назвать маневренным автомобилем, а жесткая подвеска делает поездки менее комфортными, особенно по российским дорогам с их характерными неровностями.

Седан «Амберавто А5» был официально представлен в феврале 2024 года. Первые экземпляры модели были выпущены в Калининграде еще в конце 2023 года. Машина оснащена электродвигателем мощностью 160 л.с., а заявленный запас хода на одной зарядке составляет 520 километров. Однако дизайн электромобиля вызвал у экспертов дежавю: его внешность полностью соответствует китайской модели JMEV GSE, выпускаемой концерном Jiangling Motors Corporation Group совместно с Renault и China Agricultural Development Construction Fund Corporation. Это подтверждает предположения о том, что новый российский электромобиль представляет собой локализованную версию китайской модели.