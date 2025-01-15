Алексей Леонков, военный эксперт, подверг критике рейтинг Global Firepower, который поместил США на первое место по военной мощи на 2025 год. В интервью с RT Леонков выразил сомнения в точности оценки, указав на то, что рейтинг основан на количественных критериях, таких как техника, финансирование и территория, но не учитывает реальный боевой опыт и военные традиции.

“Участие страны в конфликтах и их итоги, развитость стратегических школ и военных традиций в рейтинге не учитываются”, – отметил Леонков. Он привел примеры неоднозначных результатов действий США в Афганистане, Сирии и на Украине, а также их сложности в борьбе с йеменскими хуситами.

Эксперт удивлен тем фактом, что государство, возглавляющее рейтинг, не может успешно справиться с указанными задачами. Это заставляет его усомниться в корректности оценки сил разных стран.