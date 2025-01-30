Проблема ожирения в России становится не только медицинской, но и социальной. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 60% россиян страдают избыточным весом, а число людей с ожирением продолжает расти. В результате увеличивается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а похоронные службы сталкиваются с новой задачей — поиском и производством гробов нестандартных размеров. Пишет life.ru.

Сотрудники ритуальных агентств отмечают рост числа заказов на так называемые «двойные» гробы, рассчитанные на людей с весом свыше 150 кг. Если раньше такие случаи были единичными, то сегодня в крупных городах, таких как Санкт-Петербург и Москва, в среднем заказывают до 10 таких гробов в месяц. Специалисты уточняют, что стандартные гробы рассчитаны на людей с одеждой до 50–52 размера. Однако в последние годы в ритуальной сфере всё чаще востребованы модели II и III категории — «полуторные» и «двойные», подходящие для усопших с размером одежды 58 и выше.

Кроме того, рост габаритов гробов приводит к логистическим сложностям. В некоторых случаях родственники сталкиваются с тем, что гроб просто не проходит в дверные проёмы домов или квартир, что требует дополнительных манипуляций, например, снятия дверей или использования специального оборудования для транспортировки.

Медики также бьют тревогу: ожирение становится причиной ранней смертности. По данным Минздрава, в 2022 году диагноз «ожирение» был поставлен 419 тысячам взрослых россиян и 40 тысячам подростков. В группе риска находятся молодые люди, среди которых число случаев ожирения стремительно растёт. Основные факторы — малоподвижный образ жизни, неправильное питание и недостаток профилактики.

Похоронные агентства готовы оперативно изготавливать гробы любых размеров, но стоимость «двойного» гроба может быть вдвое выше стандартного из-за усиленной конструкции. Такие модели требуют прочного каркаса, укреплённых рукоятей и усиленного дна. По словам специалистов, максимальный гроб, изготовленный в одной из ритуальных служб, предназначался для мужчины ростом более двух метров и весом свыше 300 кг. Изготовление такого гроба заняло сутки.