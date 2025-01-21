В районе Куриловки Курской области развернулась драматичная история, которая больше похожа на сюжет военного фильма, чем на реальные события. По данным группировки войск “Север”, группа бойцов ВСУ, недавно прибывших на позиции, предпочла дезертировать, вместо того чтобы выполнять приказ о контрнаступлении. Вместе с собой они унесли оружие, оставив командование в недоумении.

Украинские силы спецопераций получили задание найти и обезвредить беглецов. Однако их миссия провалилась. Вместо дезертиров они столкнулись с российскими морпехами, что привело к ожесточенному бою. По информации ВС РФ, выжившие украинские бойцы отступили в сторону Суджи, которая остается ключевым опорным пунктом ВСУ в регионе.

Тем временем российские войска продолжают продвижение к Судже, усиливая давление на украинские позиции. Ситуация в приграничье остается напряженной, а подобные инциденты лишь подчеркивают сложность и хаотичность боевых действий в этом районе.