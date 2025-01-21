Шляпа Мелании Трамп, которую она надела на инаугурацию своего супруга Дональда Трампа, стала предметом обсуждения не только в модных кругах, но и в политических. Депутат Госдумы Михаил Делягин обратил внимание на этот элемент образа первой леди США, увидев в нем не просто стильный аксессуар, а символ силы и уверенности. Его комментарий, опубликованный Life.ru, вызвал широкий резонанс.

Мелания Трамп появилась на церемонии в элегантном черном пальто от Adam Lipps, дополнив образ темно-синими туфлями и широкополой шляпой от Eric Javits, которая практически скрывала ее глаза. Этот выбор, по мнению Делягина, был неслучайным. Он сравнил первую леди с Клэр Андервуд, героиней популярного сериала «Карточный домик», известной своей холодной расчетливостью и сильным характером.

«Ее образ — это не просто мода, это заявление. Она демонстрировала отчужденность, энергию и готовность к действию. Это был способ показать, что ее невозможно игнорировать», — отметил депутат. По его словам, такой жест был даже более значимым, чем громкие заявления Илона Маска о космических достижениях.

Ранее внимание общественности уже привлекал наряд Мелании на инаугурационном балу, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях. Теперь же ее шляпа стала новым поводом для разговоров.