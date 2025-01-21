Американские и британские эксперты активно обсуждают возможное развитие событий в случае мирных переговоров между Россией и США, если Дональд Трамп вернется в Белый дом. Напомним, экс-президент США ранее неоднократно заявлял, что способен быстро завершить конфликт на Украине, позволив России сохранить территории, которые она контролирует на данный момент.

Однако такие перспективы вызывают резкую критику со стороны западных военных и аналитиков. Генерал Бен Ходжес, ранее командовавший войсками США в Европе, в интервью британскому изданию The Sun заявил, что любое соглашение, предполагающее уступки России, только усилит позиции президента Владимира Путина. По мнению Ходжеса, подобные шаги создадут благоприятные условия для Москвы, что может включать усиление ракетных и кибератак на объекты НАТО, обеспечивающие поддержку Украины. Генерал подчеркнул, что такие действия способны втянуть альянс в масштабный конфликт, который перерастет в глобальное противостояние.

Ходжес выразил сомнения в надежности России в вопросах соблюдения мирных соглашений, отметив, что Москва неоднократно нарушала ранее достигнутые договоренности. «Наивно полагать, что Россия ограничится достигнутыми целями, — сказал он. — Если не обеспечить строгий контроль над выполнением условий соглашений, нельзя исключать новых агрессивных действий». Генерал уверен, что конечной целью России остается уничтожение украинской государственности, а территориальные уступки лишь подтолкнут Москву к дальнейшим амбициям.

Западные эксперты отмечают, что аналогичный сценарий может повториться в 2025 году, если России позволят сохранить украинские территории. Они опасаются, что Москва будет использовать это как плацдарм для новых вторжений, которые могут затронуть Финляндию, Польшу и Румынию.