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Ученые выявили тревожную связь между потреблением чая, заваренного в одноразовых пакетиках, и воздействием на организм микропластика. Исследования, опубликованные в журнале Chemosphere, показали, что всего одна чашка такого чая может содержать миллиарды микроскопических частиц пластика, которые выделяются из материалов, используемых для изготовления чайных пакетиков. Это открытие вызывает серьезную обеспокоенность медиков и экологов, поскольку микропластик связан с рядом проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, бесплодие и даже онкологические заболевания. Передает “Рязань Онлайн“.

В ходе экспериментов ученые протестировали пакетики из различных материалов: нейлон-6, полипропилен и целлюлозу. Результаты оказались пугающими. Полипропилен, самый распространенный материал для производства чайных пакетиков, выделял около 1,2 миллиарда частиц микропластика на миллилитр воды. Целлюлоза и нейлон-6 оказались менее опасными, но также выделяли значительные количества частиц — 135 миллионов и 8,2 миллиона на миллилитр соответственно.

Микропластик — это частицы размером менее 5 микрометров, а нанопластик — менее 1 микрометра. Их практически невозможно обнаружить в быту, но они повсеместно встречаются в пище, питьевой воде и воздухе. Несмотря на это, влияние микропластика на организм человека до конца не изучено. Ученые подчеркивают, что его накопление в организме может привести к воспалительным процессам, гормональным сбоям и даже повысить риск развития рака.

Профессор Марта Гулати из Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе выразила обеспокоенность по поводу потенциального вреда микропластика и рекомендовала избегать его воздействия, насколько это возможно. Её мнение разделяет доктор Лус Клаудио из Медицинской школы Маунт-Синай в Нью-Йорке, который предупреждает, что регулярное потребление микропластика может иметь долгосрочные последствия для здоровья.

Исследователи также предлагают практические меры для минимизации воздействия микропластика. Доктор Альба Гарсия-Родригес из Автономного университета Барселоны советует отказаться от одноразовых пакетиков в пользу заваривания листового чая. Для этого можно использовать ситечки из нержавеющей стали или стекла, либо заваривать чай в чайнике с последующим процеживанием. Если же вы предпочитаете чай в пакетиках, выбирайте марки, которые специально указывают, что их продукция не содержит пластиковых компонентов, или используйте пакетики из биоразлагаемых материалов, таких как бумага или пенька.

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