В ходе боевых действий в районе Часового Яра бойцы отряда “Русь” из 88-й бригады добровольческого корпуса, входящего в состав группировки “Юг”, провели успешную операцию по уничтожению украинского расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Операция была проведена с использованием дронов-камикадзе, что позволило нанести точный удар по позициям противника.

Кадры, зафиксировавшие момент поражения цели, попали в распоряжение РИА Новости. На видео видно, как оператор управляет несколькими дронами, которые последовательно атакуют позицию украинского расчета в микрорайоне “Северный”. В результате удара цель была полностью уничтожена.

Этот эпизод стал очередным подтверждением активного использования беспилотных технологий в зоне боевых действий. Дроны-камикадзе, способные наносить точные удары, всё чаще применяются для нейтрализации ключевых объектов противника.

Ситуация в Часовом Яре остается напряженной, и подобные операции подчеркивают важность контроля над стратегически значимыми районами.